Pakistan'da eyalet meclisi yakınında patlama (3)

Pakistan'ın Pencap eyaleti meclisi yakınlarında meydana gelen patlamada en az 16 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor kentinde, Pencap Eyalet Meclisi yakınlarındaki bir cadde üzerinde kalabalık bir protestocu grubunun toplandığı noktada patlama meydana geldi. Aralarında üst düzey polis memurlarının de bulunduğu on altı kişinin hayatını kaybettiği patlamada, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar süratle yakındaki Ganga Ram Hastanesi'ne ve diğer sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi altına alındı.

Patlamanın gerçekleştiği sırada, meclis yakınında toplanan yüzlerce kişilik kalabalık, Pencap meclisi yakınındaki caddede yürüyerek, yerel hükümetin ilaç sanayiyle ilgili aldığı kararı protesto ediyordu.

Caddedeki taşıtların kullanılmaz hale geldiği olayda, protestocuların yanı sıra gazeteciler ve polisler de yaralandı. Yakındaki binaların camlarının patladığı, bazı araçların alev aldığı patlamanın ardından çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bölge güvenlik kordonuna alındı.

Görgü tanığı olan trafik polisinin ifadesine göre patlama, bir motosikletin bir otomobille çarpıştığı anda meydana geldi. Olayın canlı bombayla gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu değerlendiriliyor.

Olay yerinin en yakınında bulunan Ganga Ram Hastanesi'ne üç, Mayo Hastanesi'ne bir cansız bedenin getirildiği bildirildi. 46 civarında yaralı, hastanelerde tedavi altında.

Kırmızı alarma geçildi

İslamabat Emniyet Müdürlüğü, kırmızı alarma geçilmesi talimatı yayınlayarak, federal eyaletin başkenti Lahor'dan gelen ve giden tüm yolların kontrol edilmesi emrini verdi.

Genelkurmay Başkanı Kamar Bajwa, 'Lahor'daki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybeden masumlar için başsağlığı' dileklerini iletti. Bajwa, bölgedeki askeri ve istihbarat kaynaklarına, sivil yönetimi yaralıların nakledilmesi ve saldırının faillerinin bulunması için destekleme emri verdi.

7 Şubat'ta Pakistan Milli Terörle-Mücadele teşkilatı, tanımlanamamış bir terör grubunun Lahor'da saldırı planladığı uyarısı yapmıştı.

Görüntü Dökümü:

– (TV Kaydı) Olay yerinden görüntüler

DHA