Palandöken'de yeni yıl coşkusu

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda dansöz eşliğinde eğlendi.

Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Dedeman Oteli önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otelin balo salonunda canlı müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlenen konuklar, meşaleli gece kayağının ardından havai fişek gösterisini izledi. Palandöken'deki Sway, Polat ve Palan otelleri de yeni yıla coşku ile girdi. İran, Rus, Ermenistan ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede yakılan ateş ve havai fişekler altında şampanya patlatan tatilciler, lapa lapa yağan karda dansöz eşliğinde eğlendi. Tatilcilerin alkışları arasında çıktığı masanın üzerinde göbek şov yapan Antalyalı dansöz Mine, "Palandöken'de bu ikinci kez sahne alışım. Erzurum'u çok seviyorum. Hava soğuk ama yerli ve yabancı turistlerin alkış ve temposu beni sıcak tuttu" diye konuştu

ZİRVEDE EVLENME TEKLİFİ

35 yaşındaki Tolga Çığırcı, kutlamalar yapılırken İranlı sevgilisi 25 yaşındaki Ahsen Ferhadi'nin önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulundu. Tatilcilerin ilginç bakışları arasında cebinden yüzüğü çıkarıp sevgilisine uzatan Çığırcı, 9 aydır birlikte olduğu Ahsen'i şaşırttı. Sevgilisinin, "Benimle evlerin misin" sorusuna elleri ile yüzünü kapatan genç kız yanındakilerin 'evet', 'evet' diye tempo tutması üzerine 'evet' yanıtını vererek teklifi kabul etti. Genç çift grup halinde geldikleri Palandöken'deki arkadaşları ile sevinç yumağı oluşturup çifte mutluluk yaşadı.

Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskosunda devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere çorba ve barbeküde köfte, sucuk ikramında bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu. Bazıları ise hem yeni yılı hem de doğum günlerini zirvede pasta keserek çifte kutlama yaptı.

DHA