Pamukoğlu: 'Hayır'ın önde olduğunu anlamanız için yüzlerine bakın

HAK ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Onursal Başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, referandum çalışmaları kapsamında Türkiye'yi dolaştığını belirterek, "'Hayır'ların önde olduğunu anlamanız için bunların konuşmalarına ve yüzlerine bakın. Sosyal yönden körlüğü olmayan biri, işlerin ne kadar kötü gittiğini anlar" dedi.

Kastamonuya'ya gelen Osman Pamukoğlu, Şerife Bacı Öğretmenevinde partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Pamukoğlu, şöyle konuştu:

"Referandumda 'Hayır' oyu kullanacaklara 'Terörist' diyorlar. 'Terörü yok edeceğiz, ekonomiyi düzelteceğiz, güven adalet sağlayacağız' diyorlar. Terör siyasi ve ekonomik desteği olmadan ayakta duramaz. Silah kullanmayıp terör örgütüne ayni ve nakdi yardımlar yapan, psikolojik olarak onlara moral veren kurum veya kişilere yardım ve yatakçı denir. Oslo'dan başlayıp Habur'a kadar giden PKK elebaşısının direktiflerini Diyarbakır meydanlarında okuyup ağlayanlar yardım ve yatakçılık yaptılar. 'İmralı'daki adamın yeri darmış genişletelim' diyorlar. 'Efendim televizyon kanalları artırılsın. Adamın orada canı sıkılıyormuş', 5-6 tane de PKK'lı gönderdiler yanına. Bu yardım ve yataklık değil de nedir Çözüm süreci diye valiler, kaymakamlar, jandarma komutanları, şunları bunları oturttunuz odalarında ve PKK'lılar köpeksiz köyde çomaksız oynadı. Hem kırsallarda hem kentlerde. Sonra da 7 tane ilçeyi ele geçireceğim diye uğraştınız. Her yeri cephanelik yaptılar. Orada verilen yüzlerce şehit çocuk kimdi Kim yaptı onu"

Pamukoğlu, 'Hayır' oylarının önde olduğunu savunarak, "FETÖ'de terör örgütü değil mi Buna yardım yataklığı kim yaptı Bunlar adalet mekanizmasına, orduda generalliklere kaç yılda yerleştiler Peki IŞID denilen celllatlar, bunların hastaları ve yaralılarının bakımları hangi ülkenin hastanelerinde yapıldı Şimdi de dön 'Hayır diyenler terörist.' Bir ayı aşkın zamandır dolaşıyorum. 'Hayır'lar önde. 'Hayır'ların önde olduğunu anlamanız için bunların konuşmalarına ve yüzlerine iyi bakın. Sosyal yönden körlüğü olmayan bir kişi onlar yönünden işlerin ne kadar kötü gittiğini anlar."

DHA