Panellerle kapatılan Fenerbahçe sahiline 7 tenis kortu iddiası

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de vatandaşların dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan Fenerbahçe sahili panellerle çevrilmeye başlandı. Herhangi bir bilgilendirme notunun bulunmadığı çalışma için Kadıköy Belediyesi'nden bir yetkili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alana 7 adet tenis kortu yapılacağı iddiasında bulundu.

PARK KULLANIMA KAPATILACAK

Etrafı panellerle çevrelenmeye başlanan yaklaşık 250 ağaç bulunduğunu alanda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park alanı ile bisiklet yolu bulunuyor. Proje nedeniyle sahil Kadıköylülerin kullanımına kapatılacak.

GÖZTEPE’DEKİ KORTLAR TAŞINACAK İDDİASI

Fenerbahçe Yoğurtcubaşı sokak paralelinde bulunan yaklaşık 12 bin metrekarelik sahil hattına 7 adet tenis kortu, idari birim ve kafeterya yapılacak. Bu çalışmanın, GöztepeAtaşehir-Ümraniye metro hattı kapsamında metro istasyonu yapılacak Göztepe 60.Yıl Parkı’nda bulunan Gülbahçe Spor Tesisleri’nde hizmet veren 7 adet tenis kortunun sahile taşınması nedeniyle yapılacağı iddia edildi.

AYNI BÖLGEDE 9 KORT DAHA VAR

Kortların yapılacağı bölgede Büyük Kulüp’ün 4 adet, Fenerbahçe Orduevi'nin 3 adet, Kadıköy Belediyesi'ne ait Kalamış'ta bulunan 2 adet tenis kortu bulunuyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ: BİZE KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞ SORULMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken, Kadıköy Belediyesi kendilerine konuyla ilgili herhangi bir görüş sorulmadığını ifade etti.

MAÇKA PARKI’NDA DA BİLGİLENDİRME YAPILMAMIŞTI

Maçka Parkı’nın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şantiye levhası gibi herhangi bir bilgilendirme yapılmadan panellerle kapatılması, tartışmalara neden olmuş, protestoların ardından çalışmanın Dolmabahçe-Levazım arasındaki karayolu tüneli nedeniyle yapıldığı açıklanmıştı.

DHA