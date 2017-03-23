Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Papa’dan Londra saldırısı için taziye mesajı

Papa’dan Londra saldırısı için taziye mesajı
15:4023 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Papa’dan Londra saldırısı için taziye mesajı
Papa’dan Londra saldırısı için taziye mesajı

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Çarşamba günü Londra’da meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’in imzasıyla yayımlanan mesajında Papa’nın, saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğunu öğrenmekten derin üzüntü duyduğu aktarıldı.

Bu saldırıdan etkilenenlere ve İngiliz halkına duayla dayanışmasını ifade eden Papa’nın, acı çeken ailelere huzur ve güç temennisinde bulunduğu,

saldırıda yaşamını yitirenlere Tanrı’dan rahmet dilediği de bildirildi.

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar