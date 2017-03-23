Papa’dan Londra saldırısı için taziye mesajı

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Çarşamba günü Londra’da meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin’in imzasıyla yayımlanan mesajında Papa’nın, saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğunu öğrenmekten derin üzüntü duyduğu aktarıldı.

Bu saldırıdan etkilenenlere ve İngiliz halkına duayla dayanışmasını ifade eden Papa’nın, acı çeken ailelere huzur ve güç temennisinde bulunduğu,

saldırıda yaşamını yitirenlere Tanrı’dan rahmet dilediği de bildirildi.

DHA