Paralel dinleme davası hazirana ertelendi

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2009 ile 2013 yılları arasında 130 kişinin yasadışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla eski istihbaratçı polisler hakkında açılan davanın 18'inci duruşmasında il eski emniyet müdürlerinden Ali Yılmaz'ın tutuklanma talebi reddedildi.

Antalya'da 2009 ile 2013 yılları arasında aralarında siyasetçi, bürokrat, emniyet mensubu ve akademisyen gibi faklı kesimlerden 130 kişinin yasa dışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla eski istihbaratçı polisler hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın 18'inci duruşmasında halen bir başka suçtan Antalya L tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Süleyman Çark ve Mehmet Kara ile bu dosyadan tutuklu bulunan Şenol Oral, Gökhan Tayuk ile Sunal Sevindik hazır bulundu.

Duruşmaya aynı dosyadan Alanya cezaevinde tutuklu bulunan Rüştü Çetinkasap ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Burdur, İzmir ve Kırşehir'de tutuklu bulunan Erol Çomak, Yavuz Bölek ile Ali Koçak adlı üç sanık ise SEGBİS bağlantısı kurulamadığı için duruşmada hazır edilemedi. Duruşmada sanıklardan İsa Yıldırım, Mehmet Erdil, Mehmet Fatih Baştuğ, Asım Demirel ile Bülent Elaldı hakkında çıkartılan yakalama kararının ise henüz infaz edilemediği anlaşıldı.

Telefonları yasadışı yöntemlerle dinlendiği iddia edilen CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, polis memuru Hikmet İskender, darbe girişiminde Ankara'da şehit edilen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, polis memuru Murat Ceylan ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci'yle birlikte Cumhuriyet Başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu da görev aldı.

Sanıklardan Sunal Sevindik, mahkemedeki savunmasında istihbarat amaçlı dinlemelerin 5397 sayılı yasaya göre yapıldığını söyledi. Kendisinin suçsuz olduğunu iddia eden Sevindik “Kurt kuzuyu yiyecek, Buna karar vermiş, bahane aranmaktadır. Telefonları dinlenen kişilerin isimlerinin ya da mesleklerinin yanlış yazılmasında bir kasıt yoktur. Benim buna herhangi bir dahlim de yoktur. Ben yasaya aykırı bir emir veya talimat almadığım gibi astlarıma da bu şekilde emir veya talimat da vermedim. 2012 yılında kendi isteğimle mesleğimden ayrıldım” dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Telefonları dinlenen müştekilerden Alanya ilçe eski emniyet müdürü Mehmet Ömür Saka'nın avukatı Serap Ertuğrul yasa dışı dinlemelerin temel amacının sahte delil üretmek olduğunu iddia etti. Bu usulsüz dinlemelerle darbe girişiminin alt yapısının hazırlandığını iddia eden Serap Ertuğrul, hakkında ek iddianame düzenlenen Antalya il eski emniyet müdürü Mustafa Sağlam'ın Antalya'ya atandığı dönemde müvekkilinin kızağa çekildiğini iddia etti.

CHP Antalya eski Milletvekili Yıldıray Sapan da Mustafa Sağlam ile birlikte hakkında iddianame hazırlanıp bu dosyaya dahil olduğu belirtilen İl eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasını istedi. Ali Yılmaz ile Mustafa Sağlam hakkında şikayette bulunan polis memurlarından Hikmet İskender de kaçma şüphesi olduğu için Ali Yılmaz'ın tutuklanmasını istedi.

İsa Yıldırım, Mehmet Erdil, Mehmet Fatih Baştuğ, Asım Demirel ile Bülent Elaldı'dan oluşan 5 sanık hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme, tutuklama talepleri ile bu aşamada bir kısım sanıklar için yakalama emri çıkartılması talebini reddetti. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Yıldıray Sapan, halen FETÖ soruşturmaları kapsamında il eski emniyet müdürlerinden Mustafa Sağlam'ın firari olduğunu söyledi. Hakkında soruşturma başlatılan Ali Yılmaz'ın da bu dosyadan ceza alacağına inandığını belirten Sapan, “İnşallah bu olayların gerçek müsebbipleri yargı önüne çıkarılacaktır” dedi.

Telefonları dinlendikten sonra emekliye ayrılan polis memuru Hikmet İskender de yasa dışı dinlemelerle ilgili dönemin il emniyet müdürleri Mustafa Sağlam ve Ali Yılmaz hakkında yaptıkları suç duyuruları üzerine iddianame hazırlanıp dava açıldığını söyledi. Bu konuda sürecin devam ettiğini anlatan Hikmet İskender, Ali Yılmaz'ın polis bayramının kutlandığı 10 Nisan günü şehitlikte dua ederken görüldüğünü söyledi. Ali Yılmaz'ın dua ettiği şehit mezarının ise darbe girişiminde Ankara'da şehit edilen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'a ait olduğunu belirten Hikmet İskender, “Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç da bu dosyada telefonları dinlenen mağdurlardandır. Bu durum çok manidardır” dedi.

DHA