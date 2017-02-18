Paraşüt kazasında yaralanan Çinli turisti sırtında taşıdı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, yamaç paraşütüyle Babadağ'dan havalanan Çinli turist 27 yaşındaki Xujia Lin ile paraşüt pilotu 41 yaşındaki Serdar Çözer, 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı. Kaza sonrası yürümekte zorlanan Lin, sağlık görevlisi tarafından 300 metre sırtta taşındı. Beyin travması geçiren paraşüt pilotu Çözer ise uzun süre helikopter bekledi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne tatil için gelen Çinli Xujia Lin, yamaç paraşütüyle uçmak için dün saat 10.30 sıralarında yamaç paraşütü pilotu Serdar Çözer ile birlikte 1965 rakımlı Babadağ'ın 1200 metre pistine çıktı. Lin ve Çözer, yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. İkilinin paraşütü yerden 15 metre yüksekteyken, termik rüzgar nedeniyle aniden kapandı. Çözer ve Lin 15 metre yükseklikten Babadağ'ın eteklerindeki, 800 metre rakımlı kayalıklara düştü. Lin kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yamaç paraşütü pilotu Çözer, başına aldığı darbe nedeniyle yerde hareketsiz kaldı. Saat 11.00'de Muğla 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni cep telefonundan arayan ikili yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye, 112 Acil Servis ekibi ile birlikte Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Fethiye ekibi de sevk edildi.

UMKE GÖREVLİSİ SIRTTA TAŞIDI

Kayalıklara tırmanarak kaza yerine ulaşan UMKE ekibi, Çözer ve Lin'i sağlık kontrolünden geçirdi. Başına aldığı darbe nedeniyle beyin travması geçirdiği tespit edilen Çözer'in kayalık bölgede sedyede taşınmasının riskli olduğuna karar veren UMKE ekibi, helikopter desteği istedi. Sağlık durumu iyi olan Lin'in ise ambulansla hastaneye sevk edilmesine karar verildi. UMKE ekibinden bir görevli, ayağındaki incinme nedeniyle yürümekte zorlanan Lin'i sırtına aldı. Sağlık görevlisi 300 metre sırtında taşıdığı Lin'i, Yasdam Caddesi'nde bekleyen ambulansa ulaştırdı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Lin, tedaviye alındı.

YAKLAŞIK 6 SAAT HELİKOPTER BEKLEDİ

Bu sırada kaza yerinde helikopter bekleyen Çözer'in kurtarılması için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye geldi. Uzun süren bekleyişin ardından Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan havalanan helikopter, bölgeye geldi. Çözer'i sarkıtılan sedye yardımıyla kaza yerinden alan helikopter, saat 17.00 sıralarında Fethiye Devlet Hastanesi bahçesine indi. Çözer hastanede tedaviye alındı.

BEKLEYİŞE TEPKİ

Ölüdeniz Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız, kazanın yükselen sıcak havanın oluşturduğu termik rüzgar nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Paraşütün aniden kapanması nedeniyle pilot ve Çinli turistin 15 metre yükseklikten kayalık zemine düştüğünü anlatan Yıldız, "Pilotun ve Çinli misafirimizin durumlarının iyi olduğunu söyleyebilirim. Çinli tatilcimizde ufak tefek sıyrıklar var. Ancak pilotumuz uzun süre helikopter bekledi. Yamaç paraşütü Fethiye'nin turizm potansiyelinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yaşanan bu düşme sonucu pilotumuzun saatlerce helikopter beklemesi kabul edilebilir bir durum değil. Babadağ'dan yılın 12 ayı yamaç paraşütü atlayışı yapılıyor. Bu bölgede bir kurtarma helikopterinin bulunması zorunludur. Yetkililerimizden bu konuya bir çözüm bekliyoruz" dedi.

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DHA