Paris Başkonsolosluğu referandum oylaması için hazırlıkları tamamladı

Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Başkonsolosluk binasında Halk Oylaması referandum için yapılan hazırlıklar, sandıklar ve oy verme bölümleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Oy kullanılacak alanı basın mensuplarına tanıttı, soruları yanıtladı.

Tantekin 2017 Anayasa Değişikliği Halk Oylaması öncesi Fransa genelinde açılacak sandıklarda oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi gün saat 9’da başlayacağını ve oy verme işleminin 9 Nisan Pazar gününe kadar devam edeceğini, oy verme saatlerinin de 9:00- 21:00 olarak tespit edildiği belirtti.

Başkonsolos, “Biz halkoylamasına hazırız. Yurtdışı seçmen kaydı olan bütün vatandaşlarımızı 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında başkonsolosluğumuzda oy vermeye davet ediyoruz ”dedi.

Yurtdışında yaklaşık 3 milyon seçmenin olduğunu ve seçmenlerin yüzde 10’undan biraz fazlası ise Fransa’da yaşadığının altını çizen Tantekin, Fransa’da yaşayan 326 bin seçmenin de üçte birimim Paris Başkonsolosluğu’nun görev bölgesinde olduğuna dikkat çekti.

Paris Başkonsolosluğu’nda 8 sandık kurulacağı, hafta içi ve hafta sonu her gün 12 saat süreyle 12 gün boyunca açık olacağını belirten Başkonsolosu Tantekin “Fransa genelinde 6 başkonsolosluğumuzda sandık kuruluyor. Bunlar Paris, Strazburg, Lyon, Marsilya, Nantes ve Bordeaux. Başkonsolosluklarımızda ve büyükelçiliklerimizde sandık kurulurken iki unsura dikkat ediliyor. Bunlar misyonlarımızın fiziki şartları. Her yerde aynı fiziki imkanları sahip değiliz. Oy verme işlemleri sırasında konsolosluk işlemleri de devam edecek. Onun da getirdiği bir yoğunluk oluyor. Strazburg, Lyon ve Marsilya Başkonsolosluklarımız binalarının imkanları yetersiz olduğu için güvenliği de göz önünde bulundurarak oylamayı binalarının dışında düzenleyecekler. Bunun için YSK’nın izniyle gerekli düzenlemeleri yaptılar.”dedi.

Başkonsolosu Tantekin “ Bu seneki halk oylamasında önemli bir değişiklik yapıldı. Tüm yurtdışı seçim bölgesi olarak kabul edildiği için yurtdışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlarımız istedikleri misyonlarımızda, büyükelçiliklerimizde ve başkonsolosluklarımızda ve YSK tarafından duyurulan gümrük kapılarında oy kullanabilecekler." dedi ve vatandaşları oy vermek için beklediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

Başkonsolos Görkem Barış Tantekin’in açıklamaları

DHA