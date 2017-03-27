Paris UNESCO’da Nevruz resepsiyonu verildi

Paris'te bulunan UNESCO binasında Nevruz Bayramı kutlaması yapıldı. Geleneksel Nevruz resepsiyonu; Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Irak, İran, Hindistan, Kazakistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile Nevruz Bayramı kutlandı. Ülkelerinin UNESCO yetkililerin katkıları ile Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan daimi temsilciliklerinin birlikte düzenlediği resepsiyona, büyükelçiler, UNESCO genel direktör yardımcıları ve çok sayıda konuk katıldı.

Nevruz’u kutlamak için Paris’teki UNESCO binasına gelen davetlileri Daimi Temsilci Büyükelçiler girişte karşıladı. UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın Nevruz mesajını yardımcısı okudu. İran Daimi Temsilci Büyükelçisi, Nevruz'un önemine değinen bir konuşma yaptı.

UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, ”Geçen yıl dünya mirası olarak kabul edilen Nevruz, bizim büyük coğrafyamızda diğer milletlerle paylaştığımız çok değerli bir kültür hazinemizdir. Hindistan’dan Türkiye’ye çok geniş bir coğrafyadan on bir ülkenin büyükelçileri olarak UNESCO‘da toplandık ve Nevruz’u kutladık. Tüm davetlilerimiz ile çok geniş bir katılım vardı. Nevruz tabiatta sürekliliği, yenileşmeyi ve dünyanın mevsimsel geçişlerini tanıyan, tabiatla ilişkimizi güçlü tutan, dolayısı ile sorumluluklarımızı da hatırlatan güçlü bir geleneğimizdir,” şeklinde konuştu.

Nevruz'u kutlayan ülkelerinin kültürlerini ortaya koyan lezzetli yemekler ile Özbekistan müzik topluluğu ve folklor gösterisi, resepsiyona renk kattı.

(lı)

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– Resepsiyondan genel ve detay görüntüler

DHA