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Son Dakika: Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı

Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı

22:4820 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı
Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı

Paris'te Champs-Elysees bulvarındaki silahlı saldırıda, 1 polis ve 1 silahlı saldırgan öldü; 1 polis de yaralandı.

Paris polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki silahlı saldırıda bir polis memurunun öldürüldüğü, bir polisin de yaralandığı bildirildi. Champs-Elysees'de polislere ateş eden şahıs, emniyet birimleri tarafından öldürüldü.

Fransız polisi, halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Olayın terör saldırısı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Bölgede helikopter destekli polis operasyonu yürütülüyor.

 

DHA

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