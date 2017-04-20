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Son Dakika: Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı (2)

Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı (2)

23:0520 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı (2)
Paris'te ChampsElysees bulvarında polise silahlı saldırı (2)

Paris'te Champs-Elysees bulvarındaki silahlı saldırıda, 1 polis ve 1 silahlı saldırgan öldü; 1 polis de yaralandı.

Paris polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki silahlı saldırıda bir polis memurunun öldürüldüğü, bir polisin de yaralandığı bildirildi. Champs-Elysees'de polislere ateş eden şahıs, emniyet birimleri tarafından öldürüldü.

Resmi açıklamaya göre iki saldırganın tespit edildiği bildirilirken, görgü tanıkları saldırganların uzun namlulu otomatik tüfekle ateş ettiği söyledi.

Fransız polisi, halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulundu. Olayın terör saldırısı olup olmadığı değerlendiriliyor.

Bölgede helikopter destekli polis operasyonu yürütülüyor.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Champs-Elysees'den genel aktüel görüntü

– Paris polisinin sokaklardaki hareketliliği

 

DHA

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