Parka patlatılan ses bombası korkuttu

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi tarafından çocuk parkında patlatılan ses bombası, polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta uyuşturucu madde alan kimliği belirsiz iki kişi, pet şişe içinde hazırladıkları ses bombasını oyun aletlerinin bulunduğu alana atıp kaçtı. Zanlıların kaçmasının ardından ses bombası, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada şens eseri yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Yakın mahallelerden duyulan patlama sonrası alarma geçen Adana Emniyeti, olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve ekip sevk etti. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan ekipler, parkta delil aradı. Ses bombasına ait parçaları incelemek üzere el koyan polis, zanlıları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

DHA