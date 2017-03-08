Parkta uyuşturucu satarken yakalanıp tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan 25 yaşındaki U.E. tutuklandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Atatürk Caddesi'nde bulunan parkta uyuşturucu madde sattığı tespit edilen U.E. yaşanan kovalamacayla yakalanıp gözaltına alındı.

U.E.'nin üzerinde yapılan aramada kot pantolonun kemer bölümünde bulunan gizli cepte içime hazır jelatine sarılmış 60 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. U.E.'nin parkta oturduğu parke taşının çevresinde yapılan incelemede 70 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan U.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA