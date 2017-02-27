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Son Dakika: Parlamenterlerarası zirve St.Petersburg’da yapılacak

Parlamenterlerarası zirve St.Petersburg’da yapılacak
10:1827 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Parlamenterlerarası zirve St.Petersburg’da yapılacak
Parlamenterlerarası zirve St.Petersburg’da yapılacak

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 1418 Ekim 2017 tarihlerinde Saint Petersburg’da 137. Parlamenterler arası zirvesinin düzenlenmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Resmi hukuki bilgi sayfasından yapılan açıklamada, “14-18 Ekim 2017 tarihlerinde Saint Petersburg’da 137. Parlamenterler arası zirvesi düzenlenecek“ dendi.

Bunun yanı sıra Putin'in, zirvenin düzenlenmesini organize edecek idari komitenin oluşturulması talimatını da verdiği belirtildi.

Parlamenterler arası zirvesi, Rusya Federal Konseyi Başkanı Valentina Matvienko’nun Başkanlığını yaptığı ve 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren devletlerarası bir  teşkilat. Teşkilatın üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Ukrayna gibi devletler yer alıyor.

DHA

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