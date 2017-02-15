Patlamada ölen 7 kişi için ailelerine 20'şer bin lira tazminat

DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda 2006 yılında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 10 kişiden mahkemeye başvuran 7 kişinin ailesine 20'şer bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Merkez Bağlar İlçesi Koşuyolu Parkı'nda 12 Eylül 2006 tarihinde bir termosa yerleştirilen bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu hayatını kaybeden 10 kişiden Zilan (8), Evin (10), Mizgin (12) ve anneleri Faide Demir (35) ile Nazlıcan Çetinkaya (4), Hasan Marangoz (14) ve Rojhilat Aslan'ın (28) ailelerinin, idareye karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Yargılamayı yapan Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi, bombalı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişi için ailelerine 20'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Patlamada yakınlarını kaybedenler, uğradıkları maddi ve manevi zararın karşılanması için 13 Kasım 2006’da Diyarbakır Valiliği’ne başvurdu. Başvuruyu kabul eden Valilik, 2007 yılında patlamada yaşamını yitiren her bir kişi için 16 bin 445 lira tazminat ve 1555 lira cenaze yardımı olmak üzere toplam 18 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Ödenen miktarın az olması nedeniyle tazminatı kabul etmeyen aileler, 2008 yılında Valilik aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Patlama ile ilgili bir ihbar veya istihbarat bulunmadığını gerekçe gösteren İdare Mahkemesi, idareye yüklenebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığını belirterek ailelerin açtığı davayı reddetti. Ailelerin Danıtay'a yaptığı başvuru da 21 Mart 2012 tarihinde 15'inci Daire tarafından aynı gerekçe ile reddedildi.

ANAYASA MAHKEMESİ İHLAL KARARI VERDİ

Danıştay'ın ret kararı üzerine yakınlarını kaybeden aileler, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek, 22 Ekim 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 20 Nisan 2016 tarihli kararında ailelerin adil yargılama hakkının ihlal edildiğini belirterek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Dosyanın gönderilmesi üzerine yeniden yargılama yapan Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi, ölüm olayında idareye yüklenebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığını, ancak mağduriyetin başka türlü giderim yolu bulunmadığından çektikleri elem ve üzüntüye karşılık olarak, yaşamını yitiren her kişi için ailelerine 20'şer bin lira manevi tazminat ödenmesinin hakkaniyete uygun olacağına karar verdi.

DHA