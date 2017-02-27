Patlayan isale hattı caddeyi suyla doldurdu

BODRUM'da DSİ'ye ait içme suyu hattı bu kez şehir merkezinde patlayınca cadde suyla dolup taştı.

Bodrum Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde bugün saat 15.30'da, Bitez'de DSİ'ye ait içme suyu isale hattı patladı. Bodrum'u Turgutreis'e bağlayan cadde adeta göle döndü, araç ve yaya trafiğinde güçlük yarattı. Bodrum Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suyu kesti. Ancak yüzlerce metreküp su boşa aktı. Belediye ekipleri, patlayan hatta onarım çalışması başlattı.

Çamurlu suların içerisinden belediye otobüsüne binmek zorunda kalan banka memuru 34 yaşındaki Nurdan Torun, "Her an nerede patlayacağı belli olmayan bu hat sürekli yamanarak tamir ediliyor. Bu yamalar yapıldıkça hat başka bir yerden patlıyor. İsale hattı ilçede yaşayanların kabusu olmaya devam ediyor" dedi.

DHA