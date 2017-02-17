Pazarcılara silahlı saldırı: 2 ölü

UŞAK'ta bir minibüsten pompalı tüfekle açılan ateş sonucu pazarcı esnafı Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan, yaşamını yitirdi. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı.

Elmalıdere Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi'ndeki semt pazarında, bugün saat 11.00'de meydana gelen olayda, pazarcı Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan silahlı saldırıya uğradı. Semt pazarına gelen beyaz bir minibüsten 3 el pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, pazarcı Mevlüt Buyurgan ve yeğeni İsmet Buyurgan yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan iki pazarcı, esnafın çağırdığı ambulansla Uşak Devlet ve Medical Park Uşak Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Buyurgan ve İsmet Buyurgan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan ölen pazarcıların, daha önceden bir grup Roman vatandaşla kavga ettiği için husumetli olduğu öğrenildi.

DHA