Pazarda yankesicilik iddiasıyla yakalandı

ADANA'da 34 yaşındaki Emrullah Bedir, pazarda düşüyormuş gibi yapıp Suriyeli Hamad Alahmad'ın gömlek cebindeki telefonu aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'nde pazara giren Emrullah Bedir, kalabalıkta yere düşüyormuş gibi yapıp, yanında gelen Suriyeli Hamad Alahmad'ın cebindeki cep telefonunu aldı. Yerden kalkan Bedir, kalabalığın arasına girip kaçarken, Hamad Alahmad telefonunun çalındığını fark etti. Suriyeli, peşinden koştuğu Bedir'i kısa sürede yakaladı. Pazar esnafının da yardımı ile etkisiz hale getirilen Bedir, polise teslim edildi. Emrullah Bedir, suçlamayı kabul etmedi. Yankesicilik suçundan 18 ayrı kaydı bulunan Emrullah Bedir, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA