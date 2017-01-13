Pekünlü, yargılanmanın yenilenmesi için AYM'ye başvurdu

İZMİR Ege Üniversitesi'nde, türbanlı öğrencilerin derse girmesine izin vermeyip eğitim haklarını engellediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, bir süre cezaevinde kalan Prof. Dr. Rennan Pekünlü, kendisine ceza veren ve kararı onayan 4 hakim ile 2 savcı hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapılınca, yeniden yargılanma istedi. Ancak bu talebin İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nc reddedilmesi üzerine Pekünlü, 'Bireysel başvuru' hakkını kullanıp, yargılanmanın yenilenmesi için Anayasa Mahkemesi başvurdu.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde görev yaptığı 2012 yılında, türbanlı öğrencilerin derse girmesine izin vermeyip, ısrar edenlerin larını çektiği, eğitim haklarını engellediği gerekçesiyle, Prof. Dr. Rennan Pekünlü hakkında İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Prof. Dr. Pekünlü, cezasının infazı için 27 Kasım 2014 tarihinde girği Foça Açık Cezaevi'nden Nisan 2015'te şartlı tahliye edildi.

CEZAYI VERENLER FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Prof. Dr. Rennan Pekünlü, kendisine ceza veren ve kararı onayan 4 hakim ile 2 savcının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmaları üzerine, yeniden yargılanma ve beraat kararı verilmesi istemiyle İzmir 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesini inceleyen 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi bu talebi redddetti. Bunun üzerine Renna Esat Pekünlü, avukatı Murat Fatih Ülkü aracılığıyla bu kez de yargılanmanın yenilenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Avukat Murat Fatih Ülkü, AYM'ye verdiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi hukuken olanaksız olduğu halde, mahkumiyet kararına katılmış hakimler ve yargılama sürecinde görüş beyan etmiş savcılar, içinde bulundukları yapılanmanın istedikleri doğrultusunda, tamamen hukuksuz bir karar vermişler, böylece yargı eliyle kamu gücünü FETÖ/PDY yapılanması menfaatine kullanmışlardır. FETÖ/PDY yapılanmasının devleti, toplumu ve fertleri kendi ideolojisi doğrultusunda yeniden şekillendirme amacına karşı direnecek kişilere ve kitlelere gözdağı vermek amacıyla verildiği son derece açıktır. Müvekkilim hakkındaki dava ve mahkumiyet kararı, tüm kamuoyunda, hukuksuz biçimde yürütüldüğü kabul edilen ve 'kumpas davaları' olarak nitelendirilen, masum insanların FETÖ/PDY yapılanmasının amaçları doğrultusunda cezaevine atıldıkları, görevlerinden tasfiye edildikleri, kamuoyunun gözünde peşinen mahkum edildikleri, 'Ergenekon', 'Balyoz', 'Askeri Casusluk', 'Devrimci Karargah', 'Oda TV ', 'Şike' vb. davaları ile tamamen aynı konumdadır. Sanık hakkındaki mahkumiyet kararının FETÖ/PDY yapılanmasının, amacına yönelik olduğu hemen anlaşılmaktadır. FETÖ/PDY'ye mensup olduğu ileri sürülen bazı yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından disiplin soruşturmaları yapılarak meslekten çıkarma cezaları verilmiş ayrıca adli mercilerce de soruşturma ve kovuşturmalar yapılmıştır. Müvekkilim, Anayasa'yı, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak istedi, türbanla üniversitelere girmek isteyen öğrencileri uyardı ve tutanak tuttu diye, 2 yıl 1 ay hapis cezası almış, karar kesinleşmiş, sonrasında da cezaevine girmişti. Kararı veren mahkeme tarafından yargılamanın yenilenmesine ilişkin bu talebimizin reddedilmesi ve bu red kararına yönelik itirazımın da reddedilmesi üzerine, yaşanan bu hukuksal süreçte Rennan Pekünlü'nün temel haklarının ihlal edilmesi ve son FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan 4 hakim ve 2 savcının mahkumiyet kararı sürecine katıldıkları Rennan Pekünlü dosyasında yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunuyoruz."

DHA