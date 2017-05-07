Pencereden giren kedi beşikte yavruladı

SİVAS'ta bir sokak kedisi pencereden girdiği evde bebek beşiğinde yavruladı. Sabah olduğunda beşiğin içerisinde anne kediyi ve yavrularını gören ev sahipleri şaşkınlık yaşadı.

Kent merkezinde, Alibaba Mahallesi'nde iki katlı bir müstakil evde oturan Akkaya ailesi sabah ilginç bir sürpriz ile karşılaştı. İki katlı evin birinci katında oturan Necat- Ayşe Akkaya çifti 1.5 yaşındaki oğulları Samet ile birlikte bir yakınlarını ziyarete gitti. Geceyi akrabalarında geçiren aile giderken evin penceresini açık unuttu. Pencereden giren gebe bir sokak kedisi ise minik Samet'in beşiğine çıktı ve burada 4 yavru dünyaya getirdi. Üst katta oturan Emine Akkaya, sabah oğlu ve gelini ile torunu Samet'i kontrol etmek için eve girdi. Samet'in beşiğinin bulunduğu odaya giren Emine Akkaya burada anne kedi ve yavruları ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Anne ve yavrulara evlerinde bakacaklarını belirten Akkaya, 'Tabii ki bakacağız. Neden bakmayalım Yazık günah değil mi Hazır gelmiş. Bakın ne güzel işte dünyayı şenlendiriyorlar' diye konuştu.

DHA