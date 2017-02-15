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İstanbul Haberi: Pendik'te durdurulan kamyonda 1 ton esrar ele geçirildi; 7 kişi gözaltına alındı (1)

Pendik'te durdurulan kamyonda 1 ton esrar ele geçirildi; 7 kişi gözaltına alındı (1)
11:0115 Şubat 2017
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Pendik'te durdurulan kamyonda 1 ton esrar ele geçirildi; 7 kişi gözaltına alındı (1)
Pendik'te durdurulan kamyonda 1 ton esrar ele geçirildi; 7 kişi gözaltına alındı (1)

İSTANBUL Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu maddesi geleceği istihbaratına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, gece saatlerinde Pendik’te şüpheli gördükleri bir kamyonu durdurarak narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı. Yapılan aramalarda plastik hammaddesi olduğu belirtilen her biri yaklaşık 300 kilo olan 12 büyük çuval içerisinden 1 ton esrar ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

 

DHA

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