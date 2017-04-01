Pendik'teki banka soygunu girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

PENDİK Kaynarca'da dün 2 kişinin yaralandığı banka soygunu girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Soygun girişimi bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde soyguncu U.Ç. kapişonlu ve sırt çantasıyla bankaya girip bankoya yöneliyor. Silahını çıkaran U.Ç. bir müşteriyi rehin alıyor. Bu sırada çevredeki diğer müşteriler dışarı kaçarken bankanın güvenlik görevlisi S.P. de silahını çıkarıp soyguncuya yöneltiyor. Bir süre sonra soyguncu ve rehine alınan kadın bankonun altına doğru gidiyor. Bu sırada silahlar ateşleniyor. Soyguncu bacağından güvenlik görevlisi ise karnından yaralanıp yere düşüyor. Soyguncu rehineyi bırakıp olayın ardından hızla bankadan kaçıyor.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı güvenlik görevlisinin tedavisi sürerken bacağından vurulan yaralı soyguncu, gittiği özel bir hastanede yakalandı. Polis yaralı soyguncunun evinde ise sevgilisi olduğu öğrenilen Kırgız uyruklu D.Z.'yi gözaltına aldı. Soyguncunun ise tedavisi hastanede polis gözetiminde devam ediyor. Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemeleri ise sürüyor.

DHA