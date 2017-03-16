Pentagon: Rakka operasyonunda YPG olacak, Türkiye'nin olası rolünü görüşüyoruz

DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik-Ortak Görev Gücü Sözcüsü Albay John. L. Dorrian, Rakka'yı DEAŞ'ın elinden geri almak için düzenlenecek operasyona YPG'li Kürtlerin kesin olarak katılacağını, Türkiye'nin olası rolünün de görüşülmekte olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemi ile katılan Dorrian, "Rakka operasyonunda Kürtlerin varlığını öngörüyor musunuz, şu aşamada Türklerin bu kampanyaya bir katılımı söz konusu mu" sorusuna verdiği yanıtta, "Rakka'nın kurtarılmasında Kürtlerin katılıp katılmayacağı konusunda, evet belli bir düzeyde katılmalarını öngörüyoruz. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ve Suriye Arap Koalisyonu birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Rakka operasyonuna katılan güçlerin yüzde 75'i Suriyeli Araplar. Bu da bölgenin demografik yapısının bir yansıması. Ayrıca bunun içinde Kürtler, Hıristiyanlar ve başkaları da var" dedi.

Dorrian, sorunun "Türkler de bir rol oynamak istiyorlar, kaç asker katılabilir" diye yenilenmesi üzerine "Türkiye'nin oynayacağı rol konusunda, haftalardır hatta aylardır açıklıkla söyledik, Kuzey Suriye'de IŞİD'i yenmek için Türklerin bir rol oynamasına açığız. Bu rolün ne olacağı, olup olmayacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiliz. Ama askeri ve diplomatik kanallardan Türkiye ile her gün görüşüyoruz. Bu çalışmaların sonunda durum belli olacak" dedi.

Dorria, başka bir soru üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından eğitilen ve Suriyeli Kürtlerden oluşan Rojava Peşmergelerini Suriye'nin kuzeyinde başta Rakka olmak üzere yürütülen operasyonlara şimdilik dahil etmeyi düşünmediklerini söyledi.

'IŞİD'liler birbirleriyle çatışmaya başladı'

Irak güvenlik güçlerinin Musul'un batısında DEAŞ'A karşı ilerlemeyi sürdürdüğünü Belirten Dorrian, Musul'un batısında DEAŞ'ın yabancı savaşçıları ile yerel savaşçıları arasındaki gerilimin birbirini vurmaya kadar vardığını söyledi. Dorrian "Ebubekir el-Bağdadi bazı yabancı savaşçılara biraz daha fazla yetki vermişti, çünkü bulundukları yerlerden ayrılma şanslarının olmadığını biliyor. Ayrıldıklarında da aranıp bulunacaklarını biliyor. Bu da düşman içerisinde bir gerginlik kaynağı oluşturuyor ki bu da bizim işimize geliyor. Çünkü bu tür olayların ortaya çıkması düşmana ivme kaybettiriyor. Bazı durumlarda birbirlerine girdiklerini görüyoruz. Örneğin bazı yabancı savaşçı komutanların, Iraklı savaşçıları artık savaşmak istemiyorlar gerekçesi ile öldürdüğünü gördük" diye konuştu.

DHA