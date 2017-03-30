Pervari Kaymakamı, Beğendik Belediyesi'ne kayyum atandı

SİİRT Valiliği, Pervari İlçe Kaymakamı Hakan Şeker'in Beğendik Belde Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beğendik Belde Belediye Başkanı DBP'li Dijvar Ulaş, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ulaş'ın tutuklanmasının ardından Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Beğendik Belediye Başkanlığı'na Pervari Kaymakamı Hakan Şeker'in kayyum olarak atandığı duyuruldu.

DHA