Pervin Buldan, Cizre'de nevruz etkinliği konuştu: Müzakere sürecine ihtiyaç olduğu görüldü

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğinde konuşan HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, "Buradan Ankara'ya çağrı yapıyoruz. Barış ve müzakere sürecine bu ülkenin, bu coğrafyanın ne kadar ihtiyacı olduğunu hep birlikte gördük" dedi.

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde HDP ve DBP tarafından organize edilen nevruz etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Cizre- Silopi yolu üzerinde bulunan bir alanda yapılan etkinlikle öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Nevruz kutlamalarına gelenler hem polis, hem HDP'li görevliler tarafından ayrı ayrı arandı. Nevruz kutlamasının yapıldığı alanın çevresinde de polis zırhlı araçları tarafından güvenlik önlemi alındı. Etkinliğe katılan vatandaşlar alanda Nevruz ateşi yakarak, müzik eşliğinde halay çekti.

Nevruz alanında toplananlara hitap eden HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, "Cizre'de katledilenler, yakılan, yıkılanlar bir kez daha 'ayaktayız, yıkılmayacağız' dediler. Özellikle Kürdistan coğrafyasında, Kürt halkına karşı zulüm uygulayanlar, Kürt halkının çocuklarını, evlatlarını katledenler bilsinler ki, Kürtler yıllardır bu coğrafyada bu acıları çekmiş, bedel ödemiş, gözyaşı dökmüş, ama hiç bir zaman boyun eğmemiş, biat etmemiş, diz çökmemiştir" dedi.

Pervin Buldan, 2013 nevruzunda İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öcalan'ın milyonlara yazdığı mektubun üzerinden 4 yıl geçti. O mektupta Sayın Öcalan bir çağrı yapmıştı. 'Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun' demişti. Ama o nevruzdan sonra barış ve müzakere sürecini buzdolabına koyan, rafa kaldıran Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyoruz. Sizler barış süreci ve müzakereyi buzdolabına koyduğunuz zaman, Cizre'de anneler çocuklarını toprağa gömebilmek için cenazelerini buzdolabına beklettiler. Bu coğrafyada cenazeler buzdolabında bekletilirken, anneler karınlarında taşıdıkları bebekleri kurşunlarla yitirirken, cenazeler panzerlerin arkasında sürüklenirken, sizler Ankara'da seyrettiniz. Siz buzdolabına koyduğunuz barış ve müzakere sürecini dondurduğunuz için, bu coğrafyada bu kadar acı yaşandı. Şimdi buradan Ankara'ya çağrı yapıyoruz, barış ve müzakere sürecine bu ülkenin, bu coğrafyanın ne kadar ihtiyacı olduğunu hep birlikte gördük. Bu coğrafyada her türlü zulmü yapmanıza rağmen, her türlü zalimliği yapmanıza rağmen insanlar kendi topraklarını terk etmediler, kendi vatanlarından ayrılmadılar."

DHA