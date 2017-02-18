Peskov: Kremlin’in basına Trump ile ilgili talimatı yok

Son Dakika: Peskov: Kremlin’in basına Trump ile ilgili talimatı yok

Peskov: Kremlin’in basına Trump ile ilgili talimatı yok

– Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin’in basına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili haberlerde daha az dostça kelimeler kullanılması talimatı verdiği haberinin gerçekle bağlantılı olmadığını açıkladı.

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Basınımız, izledikleri politikayı kendi başına belirliyorlar, böyle açıklamalar fake news, bir başka değişle sahte haberdir.“ dedi.

Rusya televizyon kanallarında Trump ile ilgili haberlerin azalmasından söz eden Peskov, "Kremlin belli bilgilerin dengelerini dikkatle takip etmiyor, dahası bu bilgi herkese açık, ulaşılması son derece kolay“ dedi.

Hatırlanacağı üzere Bloomberg ajansı Kremlin’in basına ABD Başkanı Donald Trump’a gösterdiği ‘fazla dostça yaklaşımdan’ vazgeçme talimatını verdiğini öne sürdü. Ocak ayında Rus basınında Trump’ın ismi Putin’in isminden daha sık kullanıldığı öğrenildi. Bu konuda yorum yapan Peskov, “Ördekler uçuyor“ dedi. Rusça ‘ördek’ kelimesi ‘sahte haber’ anlamına da geliyor.

DHA