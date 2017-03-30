Pitbull köpeği ile gaspa 2 gözaltı

KARABÜK'te, pitbull cinsi köpekle korkutup bıçakla tehdit ettikleri Hasan İ.'nin 3 lira 85 kuruşunu gasp ettikleri iddia edilen Ömer G. ve Arif S., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Ömer G. ve Arif S., iddiaya göre parkta iki pitbull cinsi köpekle yanına yaklaştıkları Hasan İ.'den sigara ve para istedi. Sigara ve parası olmadığını söyleyen Hasan İ.'yi bıçak çekip döven 2 kişi, cebindeki 3 lira 85 kuruşu da aldı. Kaçarak 2 kişinin elinden kurtulan Hasan İ., polisi arayarak durumu bildirdi.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ömer G. ve Arif S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bulunan ekmek bıçağı ile gasp ettikleri iddia edilen 3 lira 85 kuruşa el konuldu. Para, şikayetçi olan Hasan İ.'ye teslim edildi.

Poliste ifade vermeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan pitbull cinsi köpekler ise Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

DHA