PKK karşıtı dernek üyelerine 'PKK propagandasından' hapis cezası

DİYARBAKIR'da, PKK'ya muhalif kimliği ile tanınan ve daha önce örgütün gençlik yapılanması YDG-H tarafından çalışmaları engellenmek istenen Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği (TEVGER) üyesi 3 kişiye, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da, 2013 yılında kurulan ve PKK'ya karşı yaptığı sert muhalefet ile bilinen Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği (TEVGER) tarafından 28 Ocak 2015 günü Suriye'deki kantonlarla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. PYD'nin kurduğu kantonların eleştirildiği basın açıklamasına polis kayıtlarına göre yaklaşık 30 kişi katılırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı ile ilgili soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede; açıklamayı okuyan Vedat Yaraş ile TEVGER üyeleri Roger Çağer, Kadir Sutay ve Gül Merve Demirdağ hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

'PKK KARŞITLIĞI CEZALANDIRILIYOR'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından TEVGER üyeleri Vedat Yaraş, Roger Çağer, Kadir Sutay ve Gül Merve Demirdağ'ın tutuksuz yargılaması Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti. Davanın son celsesinde savunma yapan sanıkların avukatı Vedat Erten, yargılanan kişilerin PKK karşıtlığı ile bilindiklerini belirterek şöyle dedi:

"Yapılan basın açıklamasından alenen anlaşılıyor ki, bu açıklamayı yapanlar PKK karşıtı, kanton karşıtı kişilerdir. Açıkça PKK karşıtlığını ilan eden Kürt gençleri, PKK propagandası yapmaktan cezalandırılacak duruma getiriliyor. Müvekkiller tüm aşamalarda PKK, PYD, YPG karşıtı olduklarını açıkça söylemişlerdir. Dolayısıyla cezalandırılmaları, Kürt gençlerinin PKK'ya karşı örgütlenmesine karşı çıkmak gibi bir sonuç doğuracaktır."

HAPİS CEZASINA ERTELEME DE YOK

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanıklar Kadir Sutay, Vedat Yaraş ve Roger Çağer'i, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların ileride yeni bir suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaat oluşmadığını belirten mahkeme, verilen cezanın ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, sanıklardan Gül Merve Demirdağ'ın ise, cezalandırmaya kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti. Sanıkların avukatı Vedat Erten, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunarak, hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmesini talep etti.

'PKK İLE TAMAMEN ZIT FİKİRDEYİZ'

Yazılı açıklama yapan TEVGER sözcüsü Serhat Karaboğa, cezaya dayanak olan açıklamada 'PKK ve PYD'nin kanton sisteminin Kobani'nin felaketi olacağına' dikkat çektiklerini belirterek, "Biz PKK ile tamamen zıt fikirlerdeyiz. Buna rağmen üyelerimiz 'PKK propagandası yapmak' suçundan cezalandırıldı. Biz PKK propagandası suçlamasını kabul etmiyoruz" dedi.

DHA