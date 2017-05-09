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Erzurum Haberi: PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi

16:419 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi
PKK sığınaklarında silah ve mühimmat ele geçirildi

ERZURUM İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karayazı İlçesi'nde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Karayazı İlçesi Savacık Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin 17-09 operasyonunda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Mavzer piyade tüfeği, 3 antitank roketatar mühimmatı ve bunlara ait sevk fişeği, 18 el yapımı patlayıcı düzeneği ve salça kutularından yapılmış düzeneği güçlendirici çok sayıda çivi, 1 akü, 1 piknik tüpü, 5 paket torpil, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kırsalda, terör örgütlerine yönelik yapılan arama ve tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

DHA

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