PKK'lıların talimatıyla iş yerlerini açmayan esnafa ceza

ADANA'da bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının, 'İşyerini açmayacaksınız' talimatına uyup, kepenk kapatan esnafa, polis ceza yazdı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi yakınlarında, 28 Aralık 2011'de Türk Hava Kuvvetleri'nin yaptığı bombardıman sonucunda, kaçakçılık yapan 34 kişi hayatını kaybetti. Uludere olayının yıldönümünde bölücü terör örgütü PKK, iddiaya göre şehirlerde 'kepenk kapatma' çağrısı yaparak boykot talimatı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin Doğu ve Güneydoğu'dan göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde çalışma yaparak çağrıya destek veren esnafı tespit etti. Merkez Seyhan İlçesi'nin Küçükdikili Mahallesi'nde PKK'nın çağrısına 169 esnafın uyduğu belirlendi. Valilik talimatı ile harekete geçen ekipler, iş yerini kapatan esnafa Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi olan 'Hükümet emirlerine aykırı hareket etmek' suçundan 227 TL ceza yazdı. Bu esnafa ceza uygulamasının yanında, OHAL ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, 'terör örgütüne yardım ve propagandasına destek vermek' suçlamasıyla da işlem yapıldı. Ceza yazılan döner salonu işletmecisi bir esnaf, talimat almadıklarını ileri sürerek, "Sabah geldim, her yer kapalı. Ben de topluma uyup, açmadım. Daha önceden küçük çocuklar ellerinde yazı ile gelip 'kapatın' diyordu, ama o gün özel bir talimat gelmedi" dedi. Özel Harekat Timleri'nin çevre güvenliği aldığı uygulamaya Terörle Mücadele Şubesi'nin yanında Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 500 polis katıldı. Geniş kapsamlı uygulama sırasında bazı esnaf ise "Ortada kaldık, açsak işyerimizi yakıyorlar, açmasak ceza yiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık, esnaf ortada kalmış durumda" diye tepki gösterdi.

DHA