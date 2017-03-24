PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına hava harekatı

TÜRK savaş uçakları, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarına hava harekatı düzenledi. Harekatta 16 hedef imha edildi.

Türk savaş uçakları alınan anlık istihbaratın ardından PKK'nın Kuzey Irak'ta yuvalandığı kamplara hava operasyonu düzenledi. Savaş uçakları Metina, Zap, Avaşin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgelerindeki tespit edilen hedefleri bombaladı. Terör örgütüne ait 16 hedefin tam isabetle vurulduğu hava harekatının ardından uçaklar, üslerine geri döndü.

TSK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasında Irak’ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgesinde ve Hakkâri’de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 16 adet hedef imha edilmiştir'' ifadeleri yer aldı.

DHA