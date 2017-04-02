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Mersin Haberi: PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı
22:192 Nisan 2017
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PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı
PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın Mersin sözde toplumsal alan sorumlusu olduğu iddiasıyla 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan K.S.Y., Adıyaman'da yakalandı.
Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde polis, durumundan şüphelendiği K.S.Y.'nin kimliğini kontrol etti. Yapılan incelemede K.S.Y.'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın Mersin sözde alan sorumlusu olduğu iddiasıyla 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan Mersin Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan K.S.Y., gözaltına alınıp, hastanede sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından K.S.Y., Mersin'e götürüldü.

DHA

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