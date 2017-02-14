PKK'ya götürülmek istenen çocuk ailesine teslim edildi

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşılan 1'i çocuk 2 kişi bulundu. Terör örgütü PKK'ya götürülmek istenen çocuk ailesine teslim edildi.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Yeniköprü Jandarma kontrol noktasında bulunan 2 kişi ile ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. 'Kayıp Şahıs' olarak arandıkları tespit edilen ve PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılmak üzere yolda oldukları değerlendirilen 2 kişi ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şahısların İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;14.02.2017 günü saat: 02.54 sıralarında Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Van İli istikametinden Hakkâri İli istikametine seyir halinde olan ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan biri çocuk olmak üzere iki şahsın 'Kayıp Şahıs' olarak arandıkları tespit edilmiş olup, PKK/KCK bölücü terör örgütüne katılmak üzere yolda oldukları değerlendirilmektedir. Şahısların ailelerinin yapmış oldukları kayıp ihbarı ve alınan ifadeler neticesinde çocuklarının kaçırıldıklarını beyan ederek müracaatta bulunmuşlardır. Şahıslardan biri serbest bırakılmış, diğer şahıs ise ailesine teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

DHA