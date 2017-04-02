Plajda voleybol oynamak için engel tanımadılar

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na gelerek protez bacak, koltuk değneği ve tekerlekli sandalyelerini saha kenarında bırakan engelli sporcular, oturarak plaj voleybolu oynadı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından organize edilen Oturarak Voleybol 1'nci Ligi 2'nci Etap müsabakaları için Fethiye'de bulunan engelliler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kumburnu Plajı'nda toplandı. Aralarında kaza sonucu uzuvlarını kaybetmiş, cam kemik hastası, spastik engelli ve gazilerin bulunduğu sporcular, oturarak voleybola dikkat çekmek için gösteri maçı yaptı.

Müsabaka plaj üzerinde oluşturulan 10 metreye 6 metrelik sahada ve 115 santimetre yüksekliğindeki filede, oturarak oynandı. Protez bacak, koltuk değneği ve tekerlekli sandalyelerini saha kenarına bırakan engelli sporcuların kum ve çakıl taşları üzerinde de oldukça rahat hareket ettiği gözlendi. Çekişmeli anlara da sahne olan gösteri maçı kameralı drone ile gökyüzünden görüntülendi. Müsabaka eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla görsel şölene dönüşürken, engelli sporcular maçın ardından denize girerek yorgunluk attı.

'TÜRKİYE'DE İLK'

Oturarak Voleybol Milli Takım Antrenörü Yusuf Kenan Kök, Türkiye'nin oturarak voleybolu plajlara taşımak için çok uygun bir coğrafya olduğunu söyledi. Engellilerin Türkiye'de ilk kez plajda voleybol oynadığını anlatan Kök, öncelikli hedeflerinin engellilere spor yaptırmak olduğunu kaydetti. Kumda hareket etmenin zor olduğunu ancak oturarak voleybolda saha ölçüleri küçük olduğu için fazla harekete gerek kalmadığını aktaran Kök, "Plajda oturarak bende voleybol oynadım. Sporcuların fazla zorlandığını tahmin etmiyorum. Çok eğleniyorlar ve mutlular" dedi.

İki yıl önce başladıkları oturarak voleybola ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan antrenör Kök, "Geçen sene 100 sporcuyla başlamıştık. Bu yıl sporcu sayımız 280'e ulaştı. İnsanlarımızın bu branşlara ihtiyaçları var. Engellilerin sokağa çıkmaktan korktukları bir zamanda onları salonlara getirdik. Entegrasyon ve sosyalleşme anlamında mesafe kaydettik. Sponsorlar devreye girdi ve ligimizde ücretli transferler yapıldı. Dünyadaki ünümüzde giderek artıyor" dedi.

Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit de oturarak voleybolun dünyada sayılı ülkelerde yapıldığını, Türkiye'de ise ilk kez oynandığını belirtti. İlk müsabakanın Kumburnu'nda yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını anlatan Yiğit, "Fethiye turizmin ülkemizdeki başkentlerinden birisi. İlçemizi spor turizminin de başkenti haline getirmek için çalışıyoruz. Oturarak plaj voleybolu ligi kurmak federasyonumuzun sorumluluğunda ancak kurulursa ilçe olarak evsahipliği yapmayı çok isteriz" diye konuştu.

'ENGELLİLER DUVARLAR ARASINDA KAPALI KALMASIN'

Plajda oturarak voleybol oynayan cam kemik hastası Hamza Özkaraca ise tüm engellilere çağrıda bulunarak duvarlar arasında kapalı kalmamalarını istedi. Bu tarz etkinliklerin kendi engellerini aşmalarını sağladığını anlatan Özkaraca, tüm engellileri kendileriyle birlikte voleybol oynamaya davet etti.

DHA