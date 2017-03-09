Plakası bantla değiştirilen otomobil polisi alarma geçirdi

İZMİT'te polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yönetimindeki otomobil Gölcük'te yol kapatılarak durduruldu. Plakası bantla değiştirilen otomobilin çalıntı olduğu belirlenirken, sürücü gözaltına alındı.

Saat 03.00 sıralarında, İzmit'te plakası bantla değiştirilen lüks otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü hızla ilerlemeye devam etti. Polisin güzergahlarda bulunan polisleri uyarması üzerine önlem alındı. D-130 Karayolu Gölcük geçişinde yol kapatılarak aracın durdurulması sağlandı. Polis, aracın çalıntı olduğunu belirlerken, kimliği açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.

DHA