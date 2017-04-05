Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa Tokat'ta anıldı

PLEVNE Kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 117'nci yıl dönümünde, doğum yeri Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı

1832-1900 yılları arasında yaşayan ve özellikle 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı'ndaki Plevne savunmasındaki başarılarından dolayı Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından 'Gazi' unvanı verilen Tokat doğumlu Gazi Osman Paşa için kentte anma töreni düzenlendi. Gazi Osman Paşa Müzesi'nde düzenlenen törene Tokat Valisi Cevdet Can, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın her yıl Tokat'ta anıldığını belirterek şöyle dedi:

''Gazi Osman Paşa’mızın hatırlandığı bir gündeyiz. Tokat böyle bir şehirdir, şehitler diyarıdır, kahramanlar diyarıdır, nice böyle kahramanlar çıkarmıştır. Bu topraklarda asla vatanına ihanet edeni bulamazsınız. Onun için Tokat’ta Gazi Osman Paşalar yetişmiştir. O bizim medarı iftiharımızdır'' dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun konuşmasının ardından protokol üyeleri Gazi Osman Paşa'nın balmumu heykeli, Osmanlı ve Rus askerlerinin üniformaları, dönemin mekteplerinde okutulan kitapların yer aldığı müzeyi gezdi.

DHA