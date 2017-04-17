Podemos’tan yolsuzluğa karşı 'Çetebüs'lü kampanya (2)

İspanya'da iktidardaki Halk Partisi'nin üst düzey yöneticilerinin isimlerinin de karıştığı, son yılların en büyük yolsuzluklarına karşı Podemos (Yapabiliriz) Partisi bugün bir kampanya başlattı.

Kampanyanın ana unsurlarından biri olarak “Tramabus” (Çetebüs) adlı otobüs Madrid sokaklarında dolaşmaya başladı. Üzerinde yolsuzluğa karışan politikacıların, şirket sahiplerinin ve gazetecilerinin karikatürlerinin ve isimlerinin bulunduğu Çetebüs'ün amacı, “ülkeyi mahveden insanların yüzlerini herkese göstermek.”

Yolsuzluğa karışanlar sokakta

'Yıllardır bu yolsuzluğu yapanlar yüzünden bizler sokaklara çıkıyoruz. Şimdi ise biz onları (sokağa) çıkaracağız” diyen Podemos'un bu kampanyası sadece görsel bir şovdan ibaret değil. Bir hafta boyunca Madrid sokaklarında dolaşacak olan otobüs aynı zamanda Podemos'un temsilcilerini de taşıyor. Aralarında Podemos genel sekreteri Pablo Iglesias'ın da bulunduğu temsilciler, canlı olarak bu yolsuzluğun nasıl yapıldığını anlatıyor.

Amaç yolsuzluğu tüm ülkeye anlatmak

İktidardaki Halk Partisi'nin logosuna atıfla rengi mavi olarak seçilen otobüs, bugün özellikle yolsuzluğa karışan Banco de España, Bankia ve Menkul Kıymetler Borsası'nın binalarının olduğu bölgede dolaşıyor. Eğer “Tramabus”un bir haftalık Madrid seyahati başarılı olursa, kampanyanın sürmesi ve otobüsün uzunca bir İspanya turuna çıkması planlanıyor.

Podemos kampanyanın bir parçası olarak Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden de yolsuzluğa karışan isimleri tek tek ifşa ediyor. Twitter üzerinden deşifre edilen isimler arasında 1996-2004 yılları arasında İspanya'nın Başbakanı olan Halk Partisi'nden Jose Aznar da bulunuyor.

'Başbakan yolsuzlukları görmezden geldi'

Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden olan eski IMF Başkanı Rodrigo Rato, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Sağlık Bakanı Ana Mato, başka bir yolsuzluk davası kapsamında eşinin rüşvet şebekesiyle ilişkilendirilmesi üzerine istifa etmişti.

Dava yıllardır Başbakan Mariano Rajoy'un siyaseten başını ağrıtsa da, Rajoy'un kendisi soruşturma geçirmedi. Podemos, Rojoy'u yolsuzlukları görmezden gelmekle suçluyor.

DHA