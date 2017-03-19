Polis adayından mezuniyet töreninde evlenme teklifi

AKSARAY'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun polis adayı Aziz Rağıp Yılmaz, mezuniyet törenini izlemeye gelen kız arkadaşı öğretmen Elif Aydın'a, evlilik teklifi yaptı. Genç öğretmen de teklifi kabul etti.

Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 293'ü kadın 761 polis adayı, bugün düzenlenen törenle mezun oldu. Mezuniyet törenine Vali Aykut Pekmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albaş Gazi Demir, mezun olan öğrencilerin aileleri ve polisler katıldı. Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, 18'inci dönem polis adaylarının mezun olduğunu belirterek, "Müdürlüğümüz 271 bin metrekare içerisinde kuruludur. Bugün 293 kadın, 468 erkek öğrencimizle birlikte toplam 761 öğrencimiz bugün yemin törenlerini ederek aramızda kuraları da çekmek suretiyle 55 ilimize yeni görevlerinde atanmak üzere aramızdan ayrılmış bulunuyorlar" dedi.

Törende derece giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından polis adayları yemin ettikten sonra kepleri havaya fırlattı. Yemin töreninden sonra polis adaylarından Aziz Rağıp Yılmaz, salonda töreni izlemeye gelen kız arkadaşı öğretmen Elif Aydın'a, evlenme teklifi yaptı. Elif Aydın da teklifi kabul etti.





DHA