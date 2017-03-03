Polis aracı şüpheli otomobili takip ederken kaza yaptı: 2'si polis 3 kişi yaralı

ANKARA'da polis aracı, sürüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobili takip ederken başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Altındağ İlçesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde arandığı tespit edilen siyah lüks otomobili, polis durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayınca, polis ekipleri aracın peşine düştü. Esenboğa Havalimanı yönüne giden aracı durdurmak için barikat oluşturmak isteyen polis aracı ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis ile diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Durdurulan şüpheli aracın sürücüsü ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA