Polis, Facebook'ta intihar edeceğini söyleyen kişiyi arıyor

ZONGULDAK'ta sosyal medya hesabında deniz kenarındaki kayalıklarda intihar edeceğini söylediği video paylaşan 35 yaşındaki Ali S., polisin denizde ve kıyı bölgelerde yaptığı aramada bulunamadı.

Kozlu İlçesi'nde çiğköfte dükkanı bulunan Ali S., Facebook'taki sayfasında, deniz kenarındaki kayalıklarda çektiği videoyu paylaştı. Ali S. videoda, 'Şu an ölümle yaşam arasında ufak bir çizgideyim. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Daha fazla kimseyi üzmemek için bu hayattan çekip gidiyorum. Bensiz insanlar demek ki daha mutluymuş. Herkes hakkını helal etsin' dedi. Ali S.'ye ulaşamayan yakınları polise habler verdi. Polis, Ali S.'yi bulmak için denizde ve kıyı bölgelerde arama çalışması başlattı. Yeri tam olarak belli olmayan Ali S., Milli Egemenlik Caddesi ve Kozlu İlçesi sahil bandında yapılan aramada bulunamadı. Polis, Ali S.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA