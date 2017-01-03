Polis, firari teröristi bu sokakta aradı

ZEYTİNBURNU Nuri Paşa Mahallesi 62. ve 63. sokaklarda dün akşam operasyon vardı. İstanbul Polisi çok sayıda eve baskın düzenledi. Uzun zamandır emniyet birimlerinin takibinde olan bölgede teröristin izi arandı. Selefi grupların etkin olduğu belirtitilen bölgede, çok sayıda yabancı uyruklu bulunuyor.

GÜNLÜK KİRALAMA YAYGIN

Apart ve günlük kiralamanın yaygın olduğu bölgede tam olarak kaç kişinin ikamet ettiği bilinmiyor. DEAŞ'ın hücre örgütlenmesi için uygun şartların bulunduğu bölgede yaşayanlar kayıt dışılıktan şikayetçi.

"DENETLEME YOK"

20 yıldır Zeytinburnu bölgesinde emlakçılık yaptığını söyleyen ve adını vermek istemeyen bir esnaf bu durumu," Kimin ne olduğu belirsiz insanlar gelip kalıyor. Denetlemesi yok" şeklinde ifade etti.

POLİS OPERASYON YAPTI

Reina katliamını gerçekleştiren firari teröristi yakalamak için operasyonlarını sürdüren İstanbul Polisi dün akşam çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İhbarları değerlendiren polis 63. sokak üzerindeki bir apartmana dün akşam saat 21:00 sularında baskın düzenledi. Özel harekat polisleri daireler didik didik aradı. Kapısı açılmayan dairelere koçbaşı yardımıyla girildi. 3 kişi gözaltına alındı. Ancak aranan teröristin izine rastlanmadı.

BÜTÜN GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Teröristin bölgede barınıp barınmadığını tespit etmeye çalışan polis tüm işyerlerinin güvenlik kamerası görüntüleri el koydu. Görüntüleri geriye dönük olarak saniye saniye inceleyen polis, aranan teröristin izini bulmaya çalışıyor.

"SANKİ GÖRDÜM" DİYEN VAR.

Aranan teröristin görüntüsünün basına yansımasının ardından mahallede yaşayanlar da hafızalarını yoklamaya başladı. Uygurların tamamının çekik gözlü olmasının benzerlik yarattığını söyleyen de var, "bir yerde gördüm sanki" diyen de. Emniyet birimlerinin teröristi yakalamak için operasyonları sürerken, kaçak teröristin izini bulmak için gözaltına alınanların sorgusu devam ediyor.



DHA