Polis, garson kılığına girerek 2 soyguncuyu yakaladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde Nuri Petek'e ait şans oyunları bayisine kar maskeli ve tabancalı olarak gelip, işyeri sahibini döverek, 5 bin lira ile 35 bin liralık Milli Piyango biletini alıp kaçan iki soyguncu İstanbul'da yemek yedikleri lokantada, garson kılığına giren polis tarafından yakalandı.

Marmara Ereğlisi'nde geçen 19 Aralık akşamı Nuri Petek'e ait şans oyunları bayisine gelen ellerinde tabanca bulunan kar maskeli iki kişi, Petek'e tabancaları doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paralarını vermek istemeyen ve direnen Petek'i tabanca kabzasıyla vurarak etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan yaklaşık 5 bin lira para ile 35 bin liralık Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiline ait bileti aldıktan sonra, plakasız siyah motosiklete binerek kaçtı.

Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Asayiş Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, soyguncuların Onur K. ile Emrah D. olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışmada iki soyguncunun İstanbul'da bulunduğunu ve Şişli semtinde bir lokantaya sık sık yemek yemeye geldiğini tespit etti. Tekirdağ'dan giden polisler lokantada garson kılığına girerken, bir ekip de lokanta çevresinde önlem aldı. Yılbaşı gecesi lokantaya gelen zanlılar Onur K. ile Emrah D., garson kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

Marmara Ereğli İlçesi'ne getirilen soyguncuların, ilçede yine Aralık içinde bir marketten aynı yöntemle 3 bin lira gasp ettikleri belirlendi. İşyeri sahiplerine teşhis ettirilen soyguncular, emniyetteki soruşturmalarının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DHA