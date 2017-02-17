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İstanbul Haberi: Polis karşıtı protestolar Paris sokaklarına yayıldı

Polis karşıtı protestolar Paris sokaklarına yayıldı
15:0617 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Polis karşıtı protestolar Paris sokaklarına yayıldı
Polis karşıtı protestolar Paris sokaklarına yayıldı

– Paris’in banliyölerinde Şubat ayının ilk günlerinde başlayan polis karşıtı protestolar şehrin merkezine taşındı.

Barbes Mahallesinde bir araya gelen yaklaşık 200 gösterici, 22 yaşında olan siyahi bir gence polis tarafından tecavüz edilmesi iddiası üzerine polisi protesto ettiler.

Tecavüz kurbanı için adalet isteyen protestocular, “Unutmuyor ve affetmiyoruz” sloganları atarak çöp konteynerlerini ateşe verdiler.

Paris Emniyet Müdürlüğü sözcüleri tarafından yapılan açıklamada, polis güçlerinin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ver bir göstericinin tutuklandığı söylendi.

DHA

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