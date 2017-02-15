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Adana Haberi: Polis memuru babasının mezarında intihar etti

Polis memuru babasının mezarında intihar etti
16:1815 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Polis memuru babasının mezarında intihar etti
Polis memuru babasının mezarında intihar etti

ADANA'da polis memuru 41 yaşındaki Kenan Bal, 9 yıl önce hayatını kaybeden babası Mustafa Bal'ın mezarında beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. 2 çocuk babası Bal, intihar etmeden önce sosyal paylaşım sitesinden 'Buruk mezarlığında çaresiz hissediyorum' diye yazdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kenan Bal, öğle saatlerinde geçen yıl ölen annesi Müzeyyen Bal ile babası Mustafa Bal'ın mezarlarının olduğu merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Buruk Mezarlığı'na gitti. Mezarları ziyaret eden Kenan Bal, sosyal paylaşım sitesinden 'Buruk mezarlığında çaresiz hissediyorum' yazdı. Ardından da beylik tabancasıyla babasının mezarında başına ateş etti. Sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı gören kuzenleri, annesinin ölümü ve borçları nedeniyle bunalımda olan Kenan Bal'ı merak ederek mezarlığa gitti. Bal'ın cesedini bulan kuzenleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen meslektaşlarının yaptığı incelemenin ardından Bal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA

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