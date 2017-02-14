Polis memuru durmayan sürücü yüzünden şehit düştü (2)

TÖREN DÜZENLENDİ

İzmir'in Bergama İlçesi'nde, uyarıya rağmen durmayan sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru 43 yaşındaki Nedim Öner için Bergama Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi 43 yaşındaki Fatma Öner, oğulları 20 yaşındaki Cengizhan Öner ve 13 yaşındaki Atilla Öner ile İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, yakınları, meslektaşları, vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende ilk önce şehit polis memuru Nedim Öner'in hayatı anlatıldı.

Konuşma yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Gecenin 02.00'sinde insanlarımızın trafikte daha güvenli seyredilmesi için fedakarca görev yapan yiğit kardeşimizin üzerine aracı süren kişinin, arkadaşlarımıza ateş eden, bomba atan kişiden hiçbir farkı yok. Bunların ikisi de terörist. Çok üzgünüz. Biliyoruz ki şehitlerimizin mekanı cennettir. Ailesine, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı diliyorum" dedi. Konuşmanın ardından dualar okundu. Eşi ve 2 oğlunun gözyaşlarını tutamadığı tören sonunda şehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesinin yarın toprağa verilceği belirtildi. Öner'in cenazesi, memleketi Balıkesir'in Havran İlçesi'ne uğurlandı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlandı. Ekipler ilk olarak polisin şehit olmasına yol açan aracı kent merkezinde terk edilmiş halde buldu. Ardından aranan şüphelinin kimliğinin 42 yaşındaki Aytekin Uyanık olduğu belirlendi. Aranan Uyanık, polis ekiplerince yakalandı. Emniletteki işlemlerdinin arıdnan Uyanık, adliyeye sevk edildi.

HAVRAN'DA ÜZÜNTÜ

Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy, "Bugün şehidimiz var. Acımız büyük. Trafik polisi olan Nedim Öner, kardeşimiz şehit olmuştur. Şehidimizin anne ve babası daha önce vefat etmiştir. Şehidimizin cenazesi, yarın öğlen namazının ardından ilçemizdeki Kocacami'den kaldırılıp, Polis Şehitliğimizde defnedilecektir. Tüm yakınlarına, akrabalarına ve ilçe halkımıza başsağlığı diliyorum. İlçemizin başı sağolsun" dedi.

Nedim Önder'in akrabalarının bulunduğu eve Türk bayrağı asan Çamdibi Mahallesi Muhtarı Hasan Yavaş ise "Çok üzgünüz. Nedim kardeşimiz köyümüzün damadıydı. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Oben ULU Fatih Emrah ERDOĞAN/BERGAMA (İzmir), HAVRAN (Balıkesir), (DHA)

DHA