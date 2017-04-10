Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümü: Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi

Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Türk Polis Teşkilatı geçmişten gelen tecrübesi ve halkının da desteğiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin huzurunun, güvenliğinin sağlanmasında en önemli ve en güvenilir kurumlarından bir tanesidir. Emniyet teşkilatımız son dönemde ülkemizin aleyhine faaliyet gösteren çeşitli yapılar ve terör örgütleriyle mücadelede göstermiş olduğu mücadelede göstermiş olduğu başarılarda da bu önemi ve güveni haklı çıkarmıştır. Güçlü bir polis teşkilatı bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bunun bilincinde olarak, teknolojik anlamda bulunduğu çağı takip eden, durmaksızın personelini eğiten ve geliştiren dinamik bir yapı oluşturdu. Aziz Atam biz sizden şartlar ne kadar kötü olursa olsun, inançlı insanların karşısında hiç bir engelin duramayacağını öğrendik, birlik olmanın faziletini öğrendik ve en çaresiz hissettiğimiz anda ihtiyacımız olan kudretin damarlarımızdaki asil kanda olduğunu öğrendik. Polis teşkilatı olarak bu öğrendiklerimizle, canımız pahasına görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Allah sizden, silah arkadaşlarınızdan, tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun, ruhunuz şad olsun.'

Çalışkan'ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

DHA