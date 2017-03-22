Polis Tuğçe, odasında intihar etti

MERSİN'de polis memuru 27 yaşındaki Tuğçe İnceler, oturduğu evdeki odasında tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 2 yıldır görev yapan Tuğçe İnceler, dün akşam saatlerinde, meslektaşı Gülnaz Bora ile merkez Mezitli İlçesi Yeni Mahalle'ndeki birlikte oturdukları eve geldi. İnceler, kendi gibi polis olan ve yanlarına misafir olarak gelen kardeşi Melike İnceler ile bir süre sohbet ettikten sonra, dinlenmek için odasına geçti. Bir süre sonra Tuğçe İnceler'in odasından silah sesi geldi. Odaya koşan kardeşi ile arkadaşı, Tuğçe İnceler'i yerde kanlar içinde bulup, ambulans çağırdı. Gelen ambulansla hastaneye götürülen polis memuru Tuğçe İnceler, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tuğçe İnceler'in neden intihar ettiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA