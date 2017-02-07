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Kırklareli Haberi: Polise ateş açan cezaevi firarisi vurularak yakalandı

Polise ateş açan cezaevi firarisi vurularak yakalandı
15:097 Şubat 2017
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Polise ateş açan cezaevi firarisi vurularak yakalandı
Polise ateş açan cezaevi firarisi vurularak yakalandı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde cezaevi firarisi olduğu belirtilen S.K., kendisine yakalamak isteyen polislere tabanca ile ateş açınca bacağından vurularak yakalandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevi firarisi S.K.'yı Gündoğdu Mahallesi Müge Sokak üzerinde görüp yakalamaya çalıştı. Ancak S.K., üzerinde taşıdığı tabanca ile polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya başladı. Ateşe karşılık veren polis ekipleri S.K.'yı bacağından vurarak yaralı yakaladı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan S.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

DHA

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