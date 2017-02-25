Polise direnen şüpheli böyle gözaltına alındı

TAKSİM Meydanı'nda polis tarafından durdurulan şüpheli bir kişi cami inşaatı şantiyesine götürülerek zorla gözaltına alınabildi. O onlar kameralara saniye saniye yansıdı.



Olay Taksim Meydanı'nda saat 16:00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekibi yürüyen bir kişiyi siren çalarak durdurdu, üst araması yaptı. Daha sonra durdurulan kişi ile polis arasında anlaşılamayan bir diyalog yaşandı. Diyalog sonrasında otomobilden inen polisin de devreye girmesiyle bu kişi Taksim camii şantiyesine doğru götürüldü. Bu sırada zaman zaman polise direnen kişi polisin elinden kurtulmaya çalıştı. Saniye saniye kameralara yansıyan işlem sırasında gürültüyü duyarak takviye gelen polisler de araya girdi ve bu kişiyi kontrol altına almaya çalıştı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen kişi şantiyenin arka tarafına çekildi… Bir süre sonra kelepçe takılabilen kişi çevik kuvvet aracına götürüldü. Gözaltına alınan kişinin kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.





DHA