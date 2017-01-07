Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli Haberi: Polisin dikkati ATM'deki düzeneği ortaya çıkardı

Polisin dikkati ATM'deki düzeneği ortaya çıkardı
19:487 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Polisin dikkati ATM'deki düzeneği ortaya çıkardı
Polisin dikkati ATM'deki düzeneği ortaya çıkardı

 DENİZLİ'de devriye görevi yapan sivil polis ekiplerinin dikkati, ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama cihazını ortaya çıkardı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu'na bağlı sivil ekipler, bugün saat 16.00'da, devriye görevi yaparken Saraylar Mahallesi İkinci Ticari Yol Caddesi'ndeki bir bankanın ATM'sinde düzenek olduğunu fark etti. Polisler, kart girişine kopyalama düzeneği, şifre girilen bölümün üzerine ise hoparlör görünümü verilmiş mikro kamera yerleştirildiğini tespit etti. Polisler, cihazı sökmeden, bir süre bekleyerek kopyalama düzeneğini yerleştirenleri yakalamak için gizlendi. Ancak kimse gelmeyince polisler, düzenekleri söktü.
Kart kopyalama düzeneğinin içinde bir kart okuyucu, iki adet hafıza kartı ve cep telefonu bataryası ile hoparlör görünümü verilen düzeneğin arkasında da mikro kamera ve cep telefonu bataryası bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bankanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar